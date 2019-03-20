Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов приговорила бывшего президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Радована Караджича к пожизненному заключению, передает РИА «Новости».

При этом в 2016 году трибунал ООН осудил Караджича на 40 лет за военные преступления 1992-1995 годов, в частности, за осаду Сараево и геноцид в Сребренице. Обвинение сочло наказание слишком мягким и потребовало ужесточить наказание до пожизненного.

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«Апелляционная палата приговаривает Радована Караджича к пожизненному тюремному заключению», — огласил вердикт председательствующий судья Ван Пруссе Йонсен.

МИД России в 2016 году назвал трибунал по бывшей Югославии «местом сведения счетов», а прошлый приговор Караджичу — «предельно суровым».

Радован Караджич, президент Республики Сербской в 1992—1996 годах, был задержан летом 2009 года по обвинению в военных преступлениях во время Боснийской войны и предстал перед Гаагским трибуналом.