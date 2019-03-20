Путин пожелал Назарбаеву здоровья и успехов

Президент России Владимир Путин поблагодарил ушедшего с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева за успешную совместную работу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас есть все основания сказать большое спасибо за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов», — заявил Путин на встрече с членами правительства.

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Впервые в истории современного Казахстана произошел транзит президентской власти. После неожиданной отставки первого и единственного президента республики Нурсултана Назарбаева, присягу перед народом страны принес председатель сената республики Касым-Жомарт Токаев. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.

Ранее вступивший в должность президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нурсултан.