Президент Чехии предложил изменить конституцию Украины
Президент Чехии Милош Земан отметил, что властям Украины необходимо провести децентрализацию власти в стране. Об этом сообщает RT со ссылкой на чешское агентство СТК.
«Оно сводится к необходимости изменения украинской Конституции. Конкретно — в децентрализации [власти] Украины, чтобы все ее регионы получили больше самостоятельности», — заявил Земан.
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Он добавил, что минские соглашения уже заложили способ разумно разрешить ситуацию на Украине, но, к сожалению, эти соглашения «никем не соблюдаются».
Ранее президент Чехии заявил, что отказ пустить представителя МИД России в страну является «глупой провокацией».