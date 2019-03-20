Назарбаев переедет из президентской резиденции

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Нурсултан Назарбаев планирует переехать из своей резиденции Акорды в здание библиотеки первого президента страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу канцелярии Назарбаева Махмуда Касымбекова.

«Будем в Назарбаев-центре», — уточнил Касымбеков.

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По данным агентства, здание библиотеки довольно многофункционально и выполняет, ко всему прочему, функции архива, музея, аналитического, культурно-образовательного и научно-исследовательского центра.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о своей отставке в прямом эфире.