Назарбаева встретили продолжительными аплодисментами

Уходящего с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на совместном заседании палат парламента Казахстана встретили продолжительными аплодисментами.

Аплодисменты не затихали более минуты.

Ранее началась церемония принесения присяги Касым-Жомарт Токаевым, который вступает в должность президента страны.

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.

Назарбаев сообщил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета.