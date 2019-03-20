Назарбаева встретили продолжительными аплодисментами
Уходящего с поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на совместном заседании палат парламента Казахстана встретили продолжительными аплодисментами.
Аплодисменты не затихали более минуты.
Ранее началась церемония принесения присяги Касым-Жомарт Токаевым, который вступает в должность президента страны.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта в прямом эфире.
Назарбаев сообщил, что будет работать в качестве председателя Совета безопасности, я председатель партии Nur Otan и член Конституционного совета.