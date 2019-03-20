Си Цзиньпин пригласил Назарбаева в Пекин

Посол Китая Чжан Сяо в ходе встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым передал ему приглашение от редседателя КНР Си Цзиньпина посетить ПЕкин, передает РИА «Новости».

Также в ходе встречи Сяо и Назарбаев обсудили вопросы укрепления отношений между двумя странами.

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Китайский дипломат передал Назарбаеву приглашение принять участие во 2-м Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», который состоится в апреле текущего года.

Назарбаев 19 марта подписал указ о сложении своих полномочий с 20 марта.