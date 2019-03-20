Fox: в сети спецпрокурора по «российскому делу» попался советник Обамы

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Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Грег Крэйг может попасть в поле внимания спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Об этом сообщает Fox News.

По данным телеканала, ему могут быть предъявлены обвинения в участии в незаконном лоббировании за рубежом. Как отмечается, в этом случае Грег Крэйг станет первым членом демократической партии, которому будет грозить уголовное наказание на фоне длительного разбирательства по «российскому делу».

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Уточняется, что экс-советник Обамы был вовлечен в деятельность по лоббированию для бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2012 году. При этом он не был зарегистрирован как иностранный агент, чего требуют американские законы.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может воспользоваться «российским делом» против демократов.