Fox: в сети спецпрокурора по «российскому делу» попался советник Обамы
Бывший советник экс-президента США Барака Обамы Грег Крэйг может попасть в поле внимания спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера. Об этом сообщает Fox News.
По данным телеканала, ему могут быть предъявлены обвинения в участии в незаконном лоббировании за рубежом. Как отмечается, в этом случае Грег Крэйг станет первым членом демократической партии, которому будет грозить уголовное наказание на фоне длительного разбирательства по «российскому делу».
Уточняется, что экс-советник Обамы был вовлечен в деятельность по лоббированию для бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2012 году. При этом он не был зарегистрирован как иностранный агент, чего требуют американские законы.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может воспользоваться «российским делом» против демократов.