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Президент США Дональд Трамп и его сторонники могут использовать «российское дело» в своих интересах, пишет Associated Press со ссылкой на знакомых с ситуацией чиновников, которые пожелали остаться анонимными.

Как отмечается, они начали видеть в этом разбирательстве «политическую возможность».

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В агентстве подчеркнули, что в данный момент Трамп ждет результатов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Они, как ожидается, не подтвердят его заговор с Россией в 2016 году, и это будет на руку американскому лидеру. Данный факт можно будет использовать в президентской кампании в 2020 году.

Ранее сообщалось, что газета The Washington Post рассказала, что удастся скрыть ведущему «российское дело».