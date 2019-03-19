В Госдуме отреагировали на отставку Назарбаева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/313/12252313/naz-pic905-895x505-89343.jpg">

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отреагировал на отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщает RT.

«Назарбаев — первый и единственный президент Казахстана, ему всегда доверял казахский народ. Его сегодняшнее решение, наверное, на всех просторах СНГ вызвало небольшой шок: по какому пути пойдет Казахстан?», — отметил Водолацкий.

Реклама

Он добавил, что Назарбаев понимал, что трудные вопросы можно решить только совместно с Россией, поэтому казахстанский лидер всегда старался поддерживать дружеские отношения с бывшими странами СССР и заключать с ними взаимовыгодные договоры.

Ранее сообщалось, что Назарбаев сообщил о своей отставке.