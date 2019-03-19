Назарбаев рассказал, кто займет его место
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что обязанности главы государства до выборов будет выполнять спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
Нурсултан Назарбаев сообщил о своей отставке.
Заявление о сложении с себя президентских полномочий он сделал в ходе обращения к народу.
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«Я верю, что Токаев именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном», — завил Назарбаев.
Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года, в 2015 году его переизбрали на пятый срок.
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