Кремлевские фейки: Порошенко об акциях протестов националистов

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Президент Украины Петр Порошенко считает, что Кремль причастен к протестам националистов, сообщает ТАСС.

По его словам, неназванные кремлевские политические силы хотят перевести избирательную кампанию в «формат уличных столкновений». Он также объяснил увеличение числа протестов тем, что Кремлю якобы «очень нужна украинская кровь». Президент выразил мнение, что Кремль реализует «сценарий срыва выборов».

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Также, добавил Порошенко, для провокаций иногда используется телевидение.

«Но то, что они [националисты] надели на себя патриотический камуфляж перед тем, как озвучить [в эфире] очередные фейки, сфабрикованные в Кремле, это не меняет их сути и целей», — сказал президент.

Ранее сообщалось, что Порошенко возглавил президентский антирейтинг.