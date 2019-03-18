Путин подписал законы о штрафах за оскорбление госсимволов и фейковые новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество и государство.

В законе отмечается, что за неуважительные публикации вводится штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное нарушение повлечет штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на 15 суток.

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Также Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Закон запрещает публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность.

За нарушение предусмотрены штрафы от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

Ранее эти законы одобрил Совфед и приняла Госдума.