Второй тур президентских выборов пройдет в Словакии

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Согласно словацкому законодательству, в стране 30 марта должен пройти второй тур президентских выборов, так как в первом туре ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей. Данные местной избирательной комиссии обновляются в режиме онлайн на сайте издания Dennik N.

Из приведенных данных следует, что лидером первого тура с результатом в 40,57% голосов стала юрист Зузана Чапутова, которая в предвыборной кампании обещала бороться с коррупцией. На втором месте находится кандидат от правящей партии Smer заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович с результатом в 18,67% голосов. Замкнул тройку лидеров экс-глава верховного суда Словакии Штефан Гарабин — за него проголосовали 14,35% избирателей.

Ранее сообщалось, что Чапутова возглавила президентскую гонку в Словакии.