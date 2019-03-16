Россия ответит на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе, заявили в МИД

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Россия не оставит без ответа санкции Евросоюза в отношении нескольких ее граждан из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

Как отмечается, предлог для введения очередных ограничительных мер поражает своим лицемерием и цинизмом. Решение ЕС показывает неуважение к праву России на защиту своих границ.

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«Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе «с ног на голову», — заявили в МИД.

Также подчеркивается, что данные меры были введены в преддверии президентских выборов на Украине.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.