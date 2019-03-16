Взыскать плату с России за «земли Юрия Долгорукого» предложили на Украине

Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун предложил взять с российской стороны ренту за «использование» земель Киевской Руси. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

До этого спикер Госдумы Вячеслава Володин заявил, что нужно обязать Украину выплатить компенсацию Крыму, которые она понесла, находясь в ее составе.

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В ответ на это Пискун сказал, что Россия должна выплатить ренту за использование «украинской земли, основанной Юрием Долгоруким, киевским князем».

По его словам, Россия бесплатно пользуется землей Киевской Руси.

«Посчитать за 300 лет, взыскать и взять их в рабство, если они не смогут заплатить», — подчеркнул Пискун.

Ранее сообщалось, что Володин предложил обязать Украину выплатить компенсацию Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.