Пушков напомнил о «ценностях» Канады после новых санкций против России

Российский сенатор Алексей Пушков дал комментарий по поводу антироссийских санкций Канады. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам сенатора, «высоконравственная» канадская сторона не вводила санкционные ограничения в отношении экс-президента США Джорджа Буша, бывших министров обороны Дика Чейни и Дональда Рамсфелда, которые были виновны в гибели людей в Ираке. При этом Оттава «с упоением» накладывает санкционные ограничения на российских политиков и глав госкомпаний.

Реклама

«Она (Канада. — Газета.Ru) же после войны приютила многих нацистов. Такие там «ценности», — заявил Пушков.

Ранее сообщалось, что Канада ввела антироссийские санкции из-за инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.