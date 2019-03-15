CNN: участник теракта против Мадуро трижды встречался с чиновниками США

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Участник покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро после атаки трижды встречался с американскими чиновниками, передает CNN, который пообщался с участником заговора против венесуэльских властей.

Он отметил, что после нападения официальные лица США организовали три встречи, по его словам, «с целью собрать информацию для изучения дела, но не более».

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Анонимный источник рассказал, что атака с использованием дронов в августе 2018 года была организована венесуэльскими перебежчиками, которые ранее состояли в вооруженных силах страны. По его словам, были исчерпаны «все мирные и демократические способы положить конец тирании, которая выглядит как демократия», имея в виду режим Мадуро.

Безуспешная попытка покушения на Мадуро, в которой использовались дроны со взрывчаткой, была совершена во время военного парада в Каракасе.

В эксклюзивном интервью CNN участник событий рассказал, как готовилась атака. Источник также предоставил видео с мобильного телефона, где запечатлены взрывчатые вещества и тренировочные полеты беспилотников в некоторых районах Колумбии.

Позже Мадуро заявил, что в покушении участвовало колумбийское правительство. Источник CNN отрицает это. По его словам, Колумбия не участвовала в теракте.

Самопровозглашенный временный президент Венесуэлы, лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что не одобряет нападение на Мадуро.