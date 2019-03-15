В Крыму отреагировали на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

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Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал введение санкций со стороны Евросоюза против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает RT.

По его словам, ЕС «продолжает плясать под дудку США».

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«На самом деле, когда вводят подобные меры, мы лишь констатируем, что ЕС, который так сетует на права человека, таким образом действительно ограничивает и нарушает права граждан России», — отметил Ганжара.

Он добавил, что такая «однобокая» политика ведет к отдалению между странами, и отношения между ними становятся неконструктивными.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.