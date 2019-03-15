Евросоюз продлил антироссийские санкции против отдельных граждан на полгода

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В Евросоюзе продлили санкции против некоторых россиян на полгода. Об этом говорится в Официальном журнале ЕС.

Отмечается, что санкционные меры продлили из-за «действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

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Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.

В ФСБ России сообщили, что «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины.