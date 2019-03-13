В Госдуме заявили, что Помпео «не понимает близости» русских и украинцев

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов дал комментарий после слов главы американского Госдепа Майка Помпео о якобы давлении российской стороны на Украину при помощи энергетики. Об этом сообщает RT.

По словам Помпео, из Вашингтона Помпео «ни видно» истинное положение дел в России и на Украине.

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«Ему непонятна близость наших народов. Москва всегда помогала и помогает украинцам энергоресурсами», — сказал Морозов.

Он добавил, что в случае прекращения Россией прокачки газа украинцы «просто замерзнут». Морозов подчеркнул, что в данном вопросе российская сторона не оказывает никакого давления, речь идет об «обычной внешнеполитической деятельности» страны.

Ранее Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину.