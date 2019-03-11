Президент Северной Македонии отказался подписывать законы после переименования страны

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Президент Македонии Георге Иванов решил не подписывать 11 принятых парламентом законов, где указано новое название страны «Республика Северная Македония». Об этом пишет «Слободен печат».

Иванов продолжает использовать название «Республика Македония», несмотря смену названия страны. Старое название продолжает использоваться на его официальном сайте, а также в выступлениях и документах.

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«Согласно объяснению администрации главы государства, указы он не подписал в соответствии с данным заявлением, что будет соблюдать конституцию и интересы Республики Македония», — заявили в администрации президента.

Ранее сообщалось, что соглашение о переименовании Республики Македония в Северную Македонию официально вступило в силу.