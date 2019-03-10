В Совфеде оценили заявление президента Латвии о «сдерживании России»

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков ответил на слова лидера Латвии Раймонда Вейониса, призывавшего ЕС к единству в борьбе с «агрессией» России, передает RT.

До этого президент Латвии Раймондс Вейонис призвал страны Европы быть едиными, чтобы предотвратить нападение России.

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Цеков предложил другой вариант развития событий. По его мнению, странам ЕС необходимо сплотиться, но для создания дружественных отношений с российской стороной. Потому что те трудности, которые у них возникали в последнее время, по его мнению, связаны с русофобской политикой.

«Тот факт, что Европа идет на поводу у стран Прибалтики, влечет за собой не только политические, но и экономические проблемы», — добавил Цеков.

Однако «в Риге не понимают необходимость диалога с Москвой», подчеркнул сенатор.

Ранее президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с «агрессией» России.