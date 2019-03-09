В Германии министры пересядут на рейсовые самолеты

Члены немецкого кабмина начнут летать коммерческими рейсами из-за того, что поломки правительственных самолетов участились. Об этом сообщает Spiegel.

Согласно информации издания, белыми VIP-лайнерами продолжат пользоваться канцлер, президент, а также главы МВД и МИД. При этом канцлера страны Ангелу Меркель и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера во время полетов будут сопровождать запасные лайнеры, которые используют в случае поломки.

Ранее сообщалось, что из-за поломки самолета президент Германии не может улететь из Эфиопии.