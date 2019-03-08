Украина делает первые шаги к признанию Крыма, считают в Госдуме

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что правительство Украины, отождествляя Крым с Россией, делает первые шаги к признанию статуса полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Таким образом он прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что полуостров является «худшей версией» России.

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«Их комментарии и слова это подтверждают. Спасибо, что они нас не разделяют в своих комментариях с Российской Федерацией», — сказал Шеремет.

По его словам, в Киеве начали понимать то, что Крым бесповоротно вернулся на историческую родину.

Ранее сообщалось, что в Крыму пригласили Климкина убедиться в своей неправоте.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.