В конгрессе США одобрили запрет на признание Крыма российским

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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который запрещает американскому правительству признавать Крым российским. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, конгрессмены одобрили этот законопроект единогласно.

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Как отмечается, инициативы были направлены на рассмотрение палате представителей США.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, признал ли он Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.