Тимошенко намерена встретиться с Путиным в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что сядет за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, если победит на выборах. Об этом она рассказала в интервью LB.ua.
Она отметила, что беседа с российским лидером пройдет в Будапештском формате.
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«Я вам гарантирую, что этот разговор будет результативным, и результатом будет мир на Украине», — подчеркнула Тимошенко.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае своей победы на выборах намерен провести переговоры с Путиным.