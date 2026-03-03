Размер шрифта
В Липецкой области молодой человек напал на приехавших к нему медиков

Фельдшер скорой в Ельце получил удар в лицо от агрессивного пациента
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Липецкой области пациент напал на фельдшера и сломал ему нос. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина.

Вечером 3 марта в Ельце напали на бригаду скорой помощи. Медики приехали к молодому человеку, который находился в неадекватном состоянии, но тот отказался от осмотра. В квартире также были три женщины, одна из которых пожаловалась на самочувствие и попросила измерить давление.

Когда 31-летний фельдшер общался с ней, он получил мощный удар в лицо, отчего потерял сознание. У медика диагностировали перелом костей носа и закрытую черепно-мозговую травму.

Пострадавший был госпитализирован в городскую клиническую больницу. Глава областного Минздрава назвала инцидент вопиющим и заявила, что заявление в полицию уже подано. Ведется проверка.

Ранее в Омске пьяный пациент ударил ножом фельдшера скорой помощи.

 
