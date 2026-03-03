Размер шрифта
Трамп заявил о возможности сопровождения боевыми кораблями танкеров в Ормузском проливе

Трамп: ВМС США при необходимости начнут сопровождать танкеры в Ормузском проливе
Hamad I Mohammed/Reuters

Американские военные корабли в случае необходимости будут сопровождать танкеры в Ормузском проливе. Об этом президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома уточнил, что такое решение может быть принято в самое ближайшее время.

Кроме того, Трамп отдал приказ Корпорации по финансированию международного развития (DFC) незамедлительно предоставить «по очень разумной цене» страховку от политических рисков и гарантии финансовой безопасности для всей идущей через Персидский залив морской торговли, прежде всего энергоносителями.

3 марта издание Politico сообщило со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты танкерам с нефтью и газом, проходящим через Ормузский пролив, с целью стабилизации цен на энергоносители.

В этот же день советник командующего Корпуса стражей исламской революции Ибрахим Джабари заявил, что КСИР сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. По его словам, Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее в Ираке рассказали, чем грозит для страны закрытие Ормузского пролива.

 
