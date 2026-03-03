Трампу все равно на участие Ирана в чемпионата мира — 2026 в США

Politico: Трамп равнодушен к участию Ирана в чемпионате мира по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, примет ли сборная Ирана по футболу участие в чемпионате мира — 2026. Его слова приводит Politico.

«Мне действительно все равно», – сказал Трамп.

Иранская команда квалифицировалась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом сборная может отказаться от участия в мундиале.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

3 марта женская команда Ирана, выстроившись перед началом матча Кубка Азии с Южной Кореей для традиционного прослушивания национального гимна, встретила его молча. Матч между Ираном и Южной Кореей завершился победой кореянок со счетом 3:0.

Ранее Федерация футбола США выступила за участие сборной Ирана в чемпионате мира.