Водитель автобуса дважды переехал упавшего пешехода в российском регионе

В ЯНАО водителя автобуса будут судить за двойной наезд на вахтовика
На Ямале водителя автобуса будут судить за наезд на упавшего пешехода, сообщает СУ СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Инцидент произошел днем 5 января текущего года на производственном участке в районе поселка Сабетта. По версии следствия, водитель подъезжал к группе рабочих и случайно наехал на упавшего мужчину.

Очевидцы пытались сообщить ему об этом, но водитель не заметил сигналов и начал движение, повторно наехав на потерпевшего. В результате рабочий получил несовместимые с жизнью травмы.

В отношении 49-летнего водителя возбудили дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ, оно уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Виновнику трагедии грозит до трех лет колонии.

Ранее московские врачи спасли восьмилетнего мальчика, которого переехал мусоровоз.

 
