На Украине будут ремонтировать ТЭС оборудованием старых европейских станций

На Украине будут использовать для восстановления поврежденных теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) оборудование от выведенных из эксплуатации европейских ТЭС и ТЭЦ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава украинского минэнерго Денис Шмыгаль.

По его словам, Киев договорился с партнерами о передаче оборудования со списанных европейских ТЭС и ТЭЦ.

«Украинские технические комиссии посетили Латвию, Австрию и Германию. В Латвии Рижская ТЭЦ подлежит разборке. Блоки из нее мы доставим в Украину для ремонтов ряда наших ТЭЦ», — написал премьер.

Он отметил, что украинские специалисты также посещают две угольные ТЭС в Германии и две ТЭЦ в Австрии.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что есть ряд восточноевропейских стран, готовых предоставить Украине оборудование со списанных угольных или газовых станций. Оно будет использовано для быстрого восстановления украинских энергообъектов, добавил премьер.

Из-за повреждений ТЭС и ТЭЦ Украине пришлось вынужденно ограничить мощность всех АЭС для обеспечения работы энергетической системы. Ограничения связаны с ударами российских военных по объектам украинской энергетики. 16 января Шмыгаль заявил, что на Украине не осталось ни одной целой электростанции, «выбиты тысячи мегаватт генерации». По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве и в Киевской области, а также в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.

Ранее на Украине призвали защищать энергетику, как линию фронта.