Зеленский обвинил Иран в попытках втянуть весь Ближний Восток в войну

Зеленский: иранский режим пытается втянуть весь регион в войну
Иранский режим пытается вовлечь в войну весь ближневосточный регион, написал на своей странице в соцсети X президент Украины Владимир Зеленский.

«Иранский режим пытается втянуть весь регион в войну и разрушает жизни. Это можно только осудить. Мы солидарны со всеми, кто защищает жизнь, и стремимся заставить иранский режим как можно скорее отказаться от своего многолетнего насилия», – отметил Зеленский.

Также в своем Telegram-канале президент Украины написал, что власти Ирана «десятилетиями» разрушали «жизни соседей и всех остальных, до кого могли дотянуться». Зеленский подчеркнул, что для него «важно, чтобы защитники жизни одержали верх в этом противостоянии».

В недавнем интервью итальянской газете Corriere Della Sera Зеленский заявил, что атаку США на Иран не нужно сравнивать с российско-украинским конфликтом, так как это «два разных сценария», и их отличие заключается в том, что Киев воюет против сухопутных войск.

Также в интервью Зеленский отметил, что из-за конфликта США и Ирана у Украины могут возникнуть трудности с получением ракет и оружия для защиты воздушного пространства. При этом сразу после первых ударов США и Израиля против Ирана Зеленский поддержал действия Трампа против Тегерана.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. По словам президента США Дональда Трампа, удары потребовались из-за того, что Тегеран не отказывался от планов по разработке ядерного оружия. В ответ на удары Иран атаковал Израиль и базы США в странах Ближнего Востока.

Ранее Зеленский захотел помочь странам Ближнего Востока в обмен на одну услугу.

 
