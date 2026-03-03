Размер шрифта
Россиянин поссорился с соседом и избил его рулоном обоев

В Мурманской области сосед отлупил мужчину рулоном обоев
Utoimage/Shutterstock/FOTODOM

В Мурманской области 52-летний житель Североморска избил рулоном обоев 25-летнего соседа во время ссоры и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает УМВД по Мурманской области.

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по улице Саши Ковалева. Между мужчинами вспыхнул конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры старший из оппонентов схватил рулон обоев и несколько раз ударил им соседа по лицу и голове. Экспертиза квалифицировала травмы как легкий вред здоровью.

Полицейские задержали подозреваемого, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

До этого в Новом Уренгое мужчина избил в подъезде разносчика листовок. Юноша раскладывал рекламу в почтовые ящики, когда к нему подошел мужчина в желтой футболке и спровоцировал драку. Он нанес оппоненту более 20 ударов кулаками, а затем достал нож и едва не устроил поножовщину. В ходе расследования выяснилось, что мужчина напал на несовершеннолетнего из-за надуманной обиды.

Ранее в Москве женщина избила соседку, которая заботилась о ее ребенке.

 
