«Цирк в плане доступа»: Большунов об Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему считает зимние Олимпийские игры — 2026 цирком. Его слова приводит издание «Вести».

«Олимпиада — это цирк в плане доступа. Кого захотели, того пригласили: кто, так сказать, не составит конкуренции, не помешает выиграть золотые медали - того и пригласили. Это неправильно», — подчеркнул он.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда не одобрила Большунову нейтральный статус, из-за чего он не имел шанса отобраться на Олимпиаду.

1 марта Большунов выиграл золотую медаль чемпионата России в коньковом спринте. Его результат составил 3 минуты 18,18 секунды. Серебряную награду завоевал Егор Митрошин (+0,10). Тройку сильнейших Иван Горбунов (+0,25).

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

