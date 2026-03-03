Размер шрифта
Страны ЕС сопротивляются возможности ускоренного вступления Украины

Reuters: в ЕС не поддерживают идею ускоренного вступления Украины в сообщество
Global Look Press

Инициатива Украины о предоставлении ускоренного пути к вступлению в Европейский союз в рамках возможного мирного урегулирования конфликта сталкивается с серьезным сопротивлением со стороны ряда стран ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из них, Украина не готова, в республике процветает коррупция.

В публикации также отмечается, что против ускоренного вступления выступают президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

В этих странах опасаются, что Украина не будет продолжать реформы и борьбу с коррупцией, если вступит в ЕС.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к открытию всех кластеров, необходимых для вступления в ЕС, и выразил надежду на присоединение к объединению уже в 2027 году. Он отметил, что членство в ЕС в 2027 году послужит «ключевой гарантией безопасности» как для Украины, так и для всей Европы.

24 февраля Зеленский обратился к Евросоюзу с призывом установить конкретную дату принятия Украины в состав организации, ориентируясь на 2027 год.

Ранее во Франции выступили против вступления Украины в ЕС.

 
