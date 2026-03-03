Макрон рассказал о переброске авианосца «Шарль де Голль» в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что распорядился передислоцировать авианосец «Шарль де Голль» в Средиземное море. Об этом сообщает BFMTV.

Он добавил, что сейчас авианосец вместе с ударной группой направляется в регион.

Макрон добавил, что сегодня вечером к берегам Кипра прибудет французский фрегат «Лангедок».

Накануне сообщалось, что французский авианосец «Шарль де Голль» направился в восточное Средиземноморье.

До этого Макрон на заседании совета по обороне и национальной безопасности заявил, что Франция не была заранее проинформирована о планах США и Израиля нанести удары по Ирану.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее иранские беспилотники атаковали французскую военную базу в ОАЭ.