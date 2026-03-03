Стало известно, сумели ли российские теннисисты выбраться из Дубая

Российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев покинули ОАЭ и вылетели из Омана в Стамбул. Об этом рассказала в комментарии РИА Новости мать Рублева Марина Марьенко.

«Жду от Андрея звонка о прибытии в Стамбул. Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублева. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали», — рассказала она.

С 4 по 15 марта в американском Индиан-Уэллсе состоится турнир серии «Мастерс», Медведев, Рублев и Хачанов должны начать соревнования со второго круга.

28 февраля минобороны Израиля сообщило о нанесении «превентивного удара» по территории Ирана. В самом еврейском государстве при этом ввели чрезвычайное положение. Впоследствии стало известно, что к атаке на Иран присоединились США: по данным Reuters, американские войска наносят удары по целям с моря и воздуха.

В этот же день Медведев должен был играть финал турнира ATP-500 в Дубае, однако не провел финальный поединок и завоевал трофей после отказа своего соперника — представителя Нидерландов — Тэллона Грикспора выходить на матч. Нидерландский теннисист был травмирован, свою полуфинальную игру с россиянином Рублевым он уже проводил с повреждением задней поверхности бедра.

Ранее белорусский теннисист и его соперник сбежали с корта в ОАЭ из-за взрыва беспилотника.