США рассматривают предоставление защиты судам в Ормузском проливе

Politico: в США обсуждают предоставление защиты судам в Ормузском проливе
Nicolas Economou/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность предоставления военной защиты танкерам с нефтью и газом, проходящим через Ормузский пролив, с целью стабилизации цен на энергоносители. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Вызывает растущую обеспокоенность то, что энергетические рынки могут столкнуться с давлением в ближайшие дни по мере усиления и расширения географического охвата военной кампании. Доступ к Ормузскому проливу, очевидно, жизненно важен для поставок как природного газа, так и сырой нефти, особенно из Катара и Саудовской Аравии», — сказал один из источников.

Кроме того, в США рассматривают возможность того, что американское правительство будет страховать танкеры для их прохода через пролив.

3 марта советник командующего КСИР Ибрахим Джабари заявил, что Корпус стражей исламской революции сожжет любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. По его словам, Иран также готов при необходимости нанести удары по всем трубопроводам на Ближнем Востоке и заблокировать экспорт нефти из региона.

Ранее в Ираке рассказали, чем грозит для страны закрытие Ормузского пролива.

 
