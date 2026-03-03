Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге объединение «Выход» признали экстремистским

ЛГБТ-движение «Выход» суд в Петербурге признал экстремистским
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Министерства юстиции, признав объединение «Выход» экстремистской организацией и запретив его деятельность на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что группа «Выход» ранее была внесена в реестр иностранных агентов.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к Санкт-Петербургской ЛГБТ-инициативной группе «Выход» (движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское) о признании данного движения экстремистским объединением и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Суд требования административного истца удовлетворил. Вышеуказанная группа признана экстремистским объединением, ее деятельность запрещена на территории России», — говорится в сообщении.

3 марта преступная группировка «Махонинские» была добавлена в список террористических и экстремистских организаций. В состав этой группы входят Андрей, Александр, Никита, Марина и Людмила Махонины, а также Максим Попов.

Ранее экс-депутата Смоленской областной думы внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!