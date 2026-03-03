В Петербурге объединение «Выход» признали экстремистским

Городской суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Министерства юстиции, признав объединение «Выход» экстремистской организацией и запретив его деятельность на территории России. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что группа «Выход» ранее была внесена в реестр иностранных агентов.

«Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административный иск ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к Санкт-Петербургской ЛГБТ-инициативной группе «Выход» (движение ЛГБТ запрещено в РФ как экстремистское) о признании данного движения экстремистским объединением и о запрете его деятельности на территории Российской Федерации. Суд требования административного истца удовлетворил. Вышеуказанная группа признана экстремистским объединением, ее деятельность запрещена на территории России», — говорится в сообщении.

3 марта преступная группировка «Махонинские» была добавлена в список террористических и экстремистских организаций. В состав этой группы входят Андрей, Александр, Никита, Марина и Людмила Махонины, а также Максим Попов.

Ранее экс-депутата Смоленской областной думы внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.