Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Вучич предрек Европе «энергетический ад»

Вучич: Европу ждет ад в энергетике при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке
Darko Vojinovic/AP

Европу ждет «ад» в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет РИА Новости.

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится», — сказал Вучич журналистам при осмотре реконструированного диспетчерского центра Электросетей Сербии.

По его словам, необходимо принять меры для субвенций (целевая финансовая помощь из бюджета одного уровня другому, например, из федерального — региональному, на определенные цели и срок) в предстоящем месяце, чтобы не допустить роста цен на нефть и газ в условиях дефицита энергоносителей.

Ценовой скачок начался после того, как 2 марта катарская энергетическая компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия.

До этого министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что в ЕС может возобновиться дискуссия о поставках российской нефти и газа после атаки США на Иран.

По данным агентства Reuters, в первых числах марта цены на газ в Европе выросли на 75%, «достигнув многолетних максимумов», так как боевые действия в Иране повлияли на экспорт газа из Персидского залива.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что ЕС на фоне войны на Ближнем Востоке понадобится Россия.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!