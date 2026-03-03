Вучич предрек Европе «энергетический ад»

Вучич: Европу ждет ад в энергетике при дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Европу ждет «ад» в сфере энергетики при продолжении эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич, пишет РИА Новости.

«Все в Европе будем в аду, если это продолжится», — сказал Вучич журналистам при осмотре реконструированного диспетчерского центра Электросетей Сербии.

По его словам, необходимо принять меры для субвенций (целевая финансовая помощь из бюджета одного уровня другому, например, из федерального — региональному, на определенные цели и срок) в предстоящем месяце, чтобы не допустить роста цен на нефть и газ в условиях дефицита энергоносителей.

Ценовой скачок начался после того, как 2 марта катарская энергетическая компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на принадлежащих ей объектах в связи с атаками беспилотников на ее предприятия.

До этого министр энергетики Норвегии Терье Осланд допустил, что в ЕС может возобновиться дискуссия о поставках российской нефти и газа после атаки США на Иран.

По данным агентства Reuters, в первых числах марта цены на газ в Европе выросли на 75%, «достигнув многолетних максимумов», так как боевые действия в Иране повлияли на экспорт газа из Персидского залива.

Ранее спецпредставитель Путина заявил, что ЕС на фоне войны на Ближнем Востоке понадобится Россия.