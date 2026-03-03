Размер шрифта
В Германии заявили о «болванах» у власти и тупике страны

Политик Вайдель заявила, что ФРГ оказалась в тупике из-за болванов у власти
Carsten Koall/Global Look Press

Власти ФРГ проводят безответственную политику, а их представители являются «болванами». Об этом на пресс-конференции в бундестаге заявила сопредседатель оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, сообщает РИА Новости.

«Вся эта политика немецкого федерального правительства и предыдущего тоже является безответственной», — сказала она.

По словам политика, Германию «в одностороннем порядке загнали в тупик». Это произошло, потому что «болваны» правят страной, считает она.

22 февраля Вайдель заявила, что Германии следует вернуться к атомной энергетике и возобновить импорт российских энергоносителей.

7 января она назвала канцлера ФРГ Фридриха Мерца «единственной угрозой безопасности» для страны. Политик отметила, что Мерц по итогам саммита «коалиции желающих» в Париже выразил готовность содействовать усилиям по обеспечению перемирия на Украине и пообещал отправить немецкие Вооруженные силы на Украину, создавая угрозу военной конфронтации. При этом она обратила внимание, что он ни слова не сказал о действиях левых экстремистов, которые подожгли кабельный мост в Берлине и обесточили часть города.

Ранее депутаты АдГ обвинили друг друга в работе на Россию.

 
