Раскрыто место похорон верховного лидера Ирана

Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По его информации, тело Хаменеи планируют доставить в Мешхед после прощания в Тегеране. Даты траурных церемоний будут объявлены в ближайшее время.

Хаменеи был ликвидирован во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. При этом его сын Моджтаба Хаменеи, согласно информации иранских СМИ, жив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

