В МИД осудили публикацию FT о мемориальном комплексе «Аллея ангелов»

МИД РФ: западные СМИ манипулируют информацией о мемориале «Аллея ангелов»
Алексей Куденко/РИА Новости

Манипуляции западной прессы информацией о мемориальном комплексе «Аллея ангелов» выходят за пределы элементарной человеческой морали. Об этом заявили в МИД России.

В ведомстве обратили внимание на публикацию издания Financial Times, автором которой выступила публицист, доцент кафедры социологии Университета Вирджинии Фиона Гринланд, с заголовком «Россия использует памятники для распространения дезинформации».

В МИД считают, что подобное «выходит за пределы не только журналистики, но и человеческой морали».

В публикации отмечается, что заявления о миллионах похищенных и депортированных украинских детей» являются «циничными обвинениями, которые опровергались реальными фактами».

В октябре 2025 года первая леди США Мелания Трамп заявила, что в течение трех месяцев контактирует с президентом России Владимиром Путиным по вопросу возвращения украинских детей.

Ранее первая леди США рассказала, что Путин ответил на ее письмо.

 
