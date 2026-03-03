Гол Соболева принес «Зениту» победу над «Балтикой» в Кубке России

Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» в матче четвертьфинала (второй этап) Пути регионов Кубка России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Александр Соболев, который отличился на 79-й минуте с передачи Андрея Мостового.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи, главным арбитром которой был назначен Инал Танашев.

Петербургский клуб проходит в следующую стадию Кубка России.

27 февраля «Зенит» обыграл «Балтику» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», завершилась с результатом 1:0. Автором победного и единственного гола в этом матче стал Луис Энрике, который отличился на 87-й минуте после передачи Максима Глушенкова.

На 75-й минуте отличился игрок «Балтики» Кевин Андраде, однако гол был отменен после вмешательства системы VAR — был зафиксирован офсайд. Из-за этого судейского решения калининградский клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.

