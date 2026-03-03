Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянка напала на врача в пятизвездочном отеле и разбила стакан о ее лицо

В Казани незнакомка напала на победительницу конкурса красоты и изувечила ее
Надежда Шустова (Пушкарева)/VK

Женщине изуродовали лицо ударом стакана в туалете казанского отеля. Об этом пострадавшая рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Надежда Шустова, победительница конкурса красоты «Автоледи Кирова – 2025» и косметолог из Кирова, приехала в Казань на концерт группы t.A.T.u. вместе с подругой. После мероприятия, которое проходило в концертном зале пятизвездочного отеля Korston Royal, женщина пошла в туалет и оставила телефон на раковине.

В этот момент неизвестная попыталась его украсть, но Шустова это заметила и «поймала ее за руку», а затем предложила поговорить с охраной, после чего незнакомка ударила ее стаканом по лицу, разбив стекло и нанеся порезы. По словам Надежды, партнер нападавшей также попытался ударить ее, но его остановили. Обидчица смеялась ей в лицо и утверждала, что сама обвинит девушку в нападении, а ее подруги все подтвердят.

Нападавшую и ее партнера задержали, а Надежду госпитализировали. Ей пришлось зашивать рану, но полицейские так и не взяли у нее показания. Немного придя в себя, она отправилась в ОВД, где подала заявление.

«Данные девушки мне неизвестны. Задержана она еще или уже отпущена — тоже. Адвоката я, конечно, наняла. Сейчас со мной остается постоянная боль и изуродованное на всю жизнь лицо. Отек и боль пока продолжают нарастать, работа, проекты — в ближайшее время я ничего не смогу, боюсь думать о том, как буду выглядеть дальше», — поделилась Шустова.

Она вернулась в Киров, где сейчас восстанавливается после травмы.

В пресс-службе МВД по Татарстану подтвердили РИА Новости, что 23-летняя жительница Казани вместе со своим супругом были доставлены в отдел полиции.

«В отношении обоих были составлены административные материал по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.

Ранее в Рязанской области мужчина избил посетительницу кафе бутылкой и кальяном.

 
Теперь вы знаете
Трамп стал рекордсменом по военным ударам. Какие государства атаковал «президент мира»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!