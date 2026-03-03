Россиянка напала на врача в пятизвездочном отеле и разбила стакан о ее лицо

В Казани незнакомка напала на победительницу конкурса красоты и изувечила ее

Женщине изуродовали лицо ударом стакана в туалете казанского отеля. Об этом пострадавшая рассказала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Надежда Шустова, победительница конкурса красоты «Автоледи Кирова – 2025» и косметолог из Кирова, приехала в Казань на концерт группы t.A.T.u. вместе с подругой. После мероприятия, которое проходило в концертном зале пятизвездочного отеля Korston Royal, женщина пошла в туалет и оставила телефон на раковине.

В этот момент неизвестная попыталась его украсть, но Шустова это заметила и «поймала ее за руку», а затем предложила поговорить с охраной, после чего незнакомка ударила ее стаканом по лицу, разбив стекло и нанеся порезы. По словам Надежды, партнер нападавшей также попытался ударить ее, но его остановили. Обидчица смеялась ей в лицо и утверждала, что сама обвинит девушку в нападении, а ее подруги все подтвердят.

Нападавшую и ее партнера задержали, а Надежду госпитализировали. Ей пришлось зашивать рану, но полицейские так и не взяли у нее показания. Немного придя в себя, она отправилась в ОВД, где подала заявление.

«Данные девушки мне неизвестны. Задержана она еще или уже отпущена — тоже. Адвоката я, конечно, наняла. Сейчас со мной остается постоянная боль и изуродованное на всю жизнь лицо. Отек и боль пока продолжают нарастать, работа, проекты — в ближайшее время я ничего не смогу, боюсь думать о том, как буду выглядеть дальше», — поделилась Шустова.

Она вернулась в Киров, где сейчас восстанавливается после травмы.

В пресс-службе МВД по Татарстану подтвердили РИА Новости, что 23-летняя жительница Казани вместе со своим супругом были доставлены в отдел полиции.

«В отношении обоих были составлены административные материал по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе.

