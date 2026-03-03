Макрон назвал действия США и Израиля нарушением международного права

Париж не может одобрить действия США и Израиля в отношении Ирана, это нарушение международного права. Об этом заявил в ходе обращения к нации французский президент Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

«США и Израиль решили начать военную операцию. Она была проведена вне рамок международного права, что мы не можем одобрить», — сказал политик.

Как подчеркнул Макрон, устойчивый мир на Ближнем Востоке возможен только путем дипломатии.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в Иране пригрозили США и Израилю расплатой.