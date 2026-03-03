В Дубае загорелось консульство США

В Дубае загорелось американское консульство. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет телеканал, в него попал, предположительно, иранский беспилотник.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в посольстве США в Эр-Рияде произошло частичное обрушение крыши из-за БПЛА.