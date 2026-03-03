Эрдоган рассказал о проблемах с системой принципов ООН

Эрдоган: система принципов ООН игнорируется на фоне кризиса вокруг Ирана

Международная система, основанная на принципах Организации Объединенных Наций (ООН), фактически перестала работать на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию выступления вел канал TRT Haber.

По его мнению, старый порядок рушится, но точно неизвестно, что придет ему на смену.

Эрдоган добавил, что мир стремительно скатывается в хаотичный период, когда правят грубая сила и закон сильнейшего.

«Мы вновь становимся свидетелями этого процесса, начавшегося с нападений на нашего соседа - Иран», — заявил турецкий лидер.

Он отметил, что создавшие ООН государства игнорируют принципы принципы многосторонности, равного суверенитета и урегулирования споров дипломатическим путем.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Тысячи россиян застряли в ОАЭ и странах Ближнего Востока на фоне конфликта США и Ирана из-за отмены рейсов.

Ранее в Турции заявили о готовности принять переговоры по Ирану.