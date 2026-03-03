В Иране скоро назовут имя нового лидера

Совет экспертов Ирана в ближайшее время может объявить об избрании нового верховного лидера Исламской Республики. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По его информации, собрания членов Совета экспертов (в него входит 107 человек), избирающего верховного лидера Ирана, проходят без промедления. Официальное объявление «результатов выборов состоится в ближайшие часы или даже дни».

Хаменеи был ликвидирован во время ударов США и Израиля по Исламской Республике. При этом его сын Моджтаба Хаменеи, согласно информации иранских СМИ, жив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский президент Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал причину ликвидации Хаменеи.