В Израиле заявили об ударе по иранскому «секретному ядерному центру»

Военные Израиля нанесли удар по «секретному ядерному объекту», который расположен рядом с Тегераном. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель израильской армии (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин, сообщает ТАСС.

«Несколько часов назад мы нанесли удар по базе Минзадехи», — сказал он.

По словам генерала, на этом объекте якобы находились ученые, которые «пытались разработать ядерное оружие».

Незадолго до этого стало известно, что израильские военные атаковали промышленные объекты в Иране, используемые для производства оружия, в том числе баллистических ракет.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили об отсутствии у страны планов на разработку ядерного оружия.